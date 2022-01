Rientro in classe | Bianchi | “Distanza provoca problemi alla vita di comunità”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rientro classe

Bologna, 10 gennaio 2022 - Per chi suona la campanella ci sono nuove regole da rispettare. Nuove regole riguardo alle quarantene per essere precisi, poiché ilindalle vacanze invernali per i rimanenti due terzi delle scuole bolognesi sarà segnato dalla circolare che porta in calce la doppia firma del Ministero dell'Istruzione e di quello ...a scuola, regioni divise Dalla Campania alla Sicilia, alcuni sindaci e presidenti di Regione di fronte alla scelta dell'esecutivo hanno scelto di rinviare autonomamente ilin. ...Dalla Campania alla Puglia, alcuni sindaci e presidenti di Regione hanno quindi scelto di rinviare autonomamente il rientro in classe per l’elevato numero di contagi che non fa che peggiorare il ...A Seulo scuole chiuse, altri otto sindaci protestano per non aver ricevuto i tamponi e non aver potuto sottoporre i loro studenti allo screening: non è stata serena, soprattutto nel Sud Sardegna, la v ...