Nas in Rsa, 536 ispezioni,42 sanzioni per mancato green pass (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ben 536 strutture assistenziali ispezionate, di cui 107, pari al 20%, risultate irregolari per inosservanza delle misure anti - Covid o carenze igieniche e strutturali. In particolare, 42 sono state ...

