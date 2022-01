Napoli | Petagna | “Addio Insigne | ho un messaggio per il mio capitano”

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Al termine della partita contro la Sampdoria, l’attaccante del, Andrea, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della vittoria ed anche di un suo compagno di squadra, Lorenzo. “È il nostro, deve darci una mano in questi sei mesi per arrivare in Champions. Sono contento, dovevamo fare tre punti per L'articolo