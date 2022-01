Maltrattamenti, violenze e minacce nei confronti della ex: domiciliari per un sannita (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nel pomeriggio odierno, all’esito di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, agenti della Squadra Mobile hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un soggetto di 43 anni residente in provincia di Benevento, raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione del delitto di Maltrattamenti in famiglia, violenza privata, lesioni personali e minaccia nei confronti della ex compagna. In particolare, l’attività investigativa traeva origine ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nel pomeriggio odierno, all’esito di un’attività investigativa coordinata dalla ProcuraRepubblica di Benevento, agentiSquadra Mobile hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativamisura cautelare degli arresti, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiestaProcuraRepubblica, neidi un soggetto di 43 anni residente in provincia di Benevento, raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione del delitto diin famiglia, violenza privata, lesioni personali e minaccia neiex compagna. In particolare, l’attività investigativa traeva origine ...

