Lenti a contatto per la realtà aumentata: schermi con densità fino a 14000 PPI (Di lunedì 10 gennaio 2022) Mojo Vision ha stretto collaborazioni importanti per lo sviluppo della sua lente che ha già un prototipo, mentre inWith ha presentato la tecnologia per la realizzazione di circuiti sulle Lenti morbide... Leggi su dday (Di lunedì 10 gennaio 2022) Mojo Vision ha stretto collaborazioni importanti per lo sviluppo della sua lente che ha già un prototipo, mentre inWith ha presentato la tecnologia per la realizzazione di circuiti sullemorbide...

Advertising

Digital_Day : Uno dei produttori, Mojo Vision, collaborerà con Adidas Running per comprendere e migliorare la visualizzazione dei… - mt_ceo : @thevalse_ Lenti a contatto - Obsvssive : Otto euro per queste lacrime artificiali per non fare seccare le mie lenti a contatto, quando piangere naturalmente… - ItaliaStartUp_ : Come saranno le prime lenti a contatto smart - iamlithivm : È vagamente possibile che io stia valutando di mettere le lenti a contatto per seguire in remoto ?? -