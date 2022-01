Juve, Agnelli positivo: niente San Siro per Supercoppa (Di lunedì 10 gennaio 2022) Andrea Agnelli non sarà a San Siro per assistere alla sfida tra Inter e Juventus che mette in palio la Supercoppa. Lo riporta l’Ansa. Il presidente bianconero, che già ieri non era all’Olimpico e che non ha avuto contatti con la squadra, è infatti in isolamento perché è risultato positivo al Covid. Regolarmente vaccinato, è asintomatico. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 10 gennaio 2022) Andreanon sarà a Sanper assistere alla sfida tra Inter entus che mette in palio la. Lo riporta l’Ansa. Il presidente bianconero, che già ieri non era all’Olimpico e che non ha avuto contatti con la squadra, è infatti in isolamento perché è risultatoal Covid. Regolarmente vaccinato, è asintomatico. L'articolo

Bargiggia: Per Dybala finirà come con Vialli - Top News Se la Juve cedesse ora Morata perderebbe i benefici del decreto crescita, la tassazione più bassa ... Il caso Dybala mi ricorda quanto disse l'avvocato Agnelli su Vialli quando si parlava del suo ...

Juventus, asta pazzesca per Vlahovic: la Fiorentina apre a gennaio Le richieste per Vlahovic sono tantissime e la Fiorentina vorrebbe sfruttare l'asta internazionale già a gennaio: si aggiunge il Barcellona ...

