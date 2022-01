Inter, Zhang incontra la dirigenza per i rinnovi: la situazione (Di lunedì 10 gennaio 2022) La notizia è nell’aria da settimane, ma l’arrivo del numero uno nerazzurro dovrebbe finalmente portare al nero su bianco. Come spiegato dal Corriere dello Sport, l’arrivo a Milano dei giorni scorsi di Steven Zhang ha dato un impulso importante alle trattative dei rinnovi della dirigenza. Di fatto l’accordo economico con Marotta, Ausilio e Baccin è già stato trovato tant’è che nei prossimi giorni è attesa l’ufficialità dei loro prolungamenti. Zhang rinnovi dirigenzaIl dettaglio che fa la differenza La durata dei nuovi contratti potrebbero rappresentare un’Interessante chiave di lettura sulle future intenzioni della famiglia Zhang. Visto che la proprietà cinese vedrà scadere nel 2024 il ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 10 gennaio 2022) La notizia è nell’aria da settimane, ma l’arrivo del numero uno nerazzurro dovrebbe finalmente portare al nero su bianco. Come spiegato dal Corriere dello Sport, l’arrivo a Milano dei giorni scorsi di Stevenha dato un impulso importante alle trattative deidella. Di fatto l’accordo economico con Marotta, Ausilio e Baccin è già stato trovato tant’è che nei prossimi giorni è attesa l’ufficialità dei loro prolungamenti.Il dettaglio che fa la differenza La durata dei nuovi contratti potrebbero rappresentare un’essante chiave di lettura sulle future intenzioni della famiglia. Visto che la proprietà cinese vedrà scadere nel 2024 il ...

