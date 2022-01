«In fiamme» | la performance per aprire squarci di possibile

(Di martedì 11 gennaio 2022) «Incomincia in gruppo. È il frutto di una pluralità di posture che si afferma contro ogni posizione magistrale». Inizia così l’introduzione del volume edito da Bruno e curato da Ilenia Caleo, Piersandra Di Matteo e Annalisa Sacchi, il cui sottotitolo recita Lanello spazio delle lotte (1967-1979). Un libro collettivo e ampio – sono una quarantina gli autori e le autrici degli interventi, a cui si aggiungono numerose fotografie – importante tanto per chi ha vissuto quella … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : fiamme performance

Il Manifesto

Oggi alle 18:30 e alle 21:15 " Ritratto di una giovane in". VENERDÌ 14, SABATO 15 e ... Oggi in programma alle ore 21 ' Radio Clandestina ' -di Ascanio Celestini. Ingresso: 15 euro, ...Gli esseri umani che ci hanno preceduti hanno imparato dallea difendersi, a scaldarsi, a ... dallo stato di salute agli amici, dai test sulleintellettuali alle risonanze magnetiche ...?La Peugeot 205 Proto del pilota francese Vincent Foucart torna ad emozionare gli appassionati con un nuovo video che ci mostra alcuni momenti della sua esaltante esibizione al Festival of Speed di Go ...VIDEO - L'accaduto a Crotone. Il vigile fuori dal servizio ha lanciato l'allarme facendo intervenire i colleghi che hanno scongiurato il propagarsi delle fiamme ...