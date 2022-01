I medici fuggono in pensione? Il mio vuole restare ma il sistema l’ha rottamato (Di lunedì 10 gennaio 2022) Cerchi il tuo medico di base? E’ andato in pensione. Così titolava ieri Il Fatto Quotidiano. Si riferiva alla fuga dei medici di base, entro il 2022 saranno 6mila che hanno anticipato la pensione. Esausti, burn out dalla pandemia, con Omicron a prenderci tutti per la gola e per il c… Il lato debole dei medici, chi se la dà a gambe, chi va in pensione e invece vorrebbe rimanere. Domenica, ore 8,15. Busso alla porta del medico di base, Giuseppe Clemente. Mia madre ha il cuore in subbuglio. Il dottore abita al piano di sotto, malgrado il fuori orario, si presenta con la sua valigetta. E’ pronto per farle un elettrocardiogramma. Il dottore ha 70 anni, da 40 è il punto di riferimento della comunità di Monte di Dio, un quartiere mondo che è il cuore antico di Napoli. Ha in cura all’incirca 1500 pazienti. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Cerchi il tuo medico di base? E’ andato in. Così titolava ieri Il Fatto Quotidiano. Si riferiva alla fuga deidi base, entro il 2022 saranno 6mila che hanno anticipato la. Esausti, burn out dalla pandemia, con Omicron a prenderci tutti per la gola e per il c… Il lato debole dei, chi se la dà a gambe, chi va ine invece vorrebbe rimanere. Domenica, ore 8,15. Busso alla porta del medico di base, Giuseppe Clemente. Mia madre ha il cuore in subbuglio. Il dottore abita al piano di sotto, malgrado il fuori orario, si presenta con la sua valigetta. E’ pronto per farle un elettrocardiogramma. Il dottore ha 70 anni, da 40 è il punto di riferimento della comunità di Monte di Dio, un quartiere mondo che è il cuore antico di Napoli. Ha in cura all’incirca 1500 pazienti. ...

