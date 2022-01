Formazioni ufficiali Torino Fiorentina | le scelte degli allenatori

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Ledimatch valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 21ª giornata di Serie A 2021/2022.(3-4-2-1): Gemello; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. All. Juric(4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

fantapiu3 : #SerieA: le formazioni ufficiali di #Torino - #Fiorentina Sorpresa tra i pali nei granata Titolare #Castrovilli nel… - iljackmora : RT @CorriereGranata: #TorinoFiorentina LIVE: il prepartita e le formazioni ufficiali. Ecco le scelte di #Juric e #italiano?? - tcm24com : Formazioni Ufficiali: Torino-Fiorentina #Torino #Fiorentina #SerieA - AlesSantomauro : RT @CorriereGranata: #TorinoFiorentina LIVE: il prepartita e le formazioni ufficiali. Ecco le scelte di #Juric e #italiano?? - Cuore_Toro : #TorinoFiorentina | le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Ledi Torino - Fiorentina TORINO (3 - 4 - 2 - 1): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. ALL.: Juric. (in attesa di ...Ledi Torino - Fiorentina del 9 gennaio 2021, incontro valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 TORINO - Alle 17 di oggi, lunedi 10 gennaio, é in ...Le formazioni ufficiali di Torino - Fiorentina del 9 gennaio 2021, incontro valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 ...Le formazioni ufficiali di Torino-Fiorentina, match della ventunesima giornata di Serie A 2021/2022: le scelte ufficiali dei due allenatori ...