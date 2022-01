Fabrizio De André e PFM Il concerto ritrovato stasera in tv 10 gennaio 2022

Leggi su cubemagazine

(Di lunedì 10 gennaio 2022)Dee PFM Ilva in ondain tv lunedì 10in seconda serata su Rai 1. Ecco di seguito anticipazioni e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV La registrazione di unche si credeva ormai perduta e che invece era stata conservata è il punto di partenza del documentario “De& PFM – Il”, in onda lunedì 10alle 23.35 su Rai 1. Un lavoro con regia di Walter Veltroni e i contributi di Dori Ghezzi, Franz Di Cioccio, Patrick Djivas, Piero Frattari, Guido Harari, Franco Musida, Flavio Premoli, David Riondino, Antonio Vivaldi. Il 3...