Draghi | “E’ fondamentale vaccinarsi Ora affrontiamo l’anno con prudenza | fiducia ed unità La scuola? Va protetta | dad dove occorre”

"Questa conferenza stampa avviene come risposta alle critiche che il governo e io in particolare abbiamo ricevuto per non aver fatto la conferenza stampa il giorno in cui il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto. Secondo me c'è stata anche da parte mia e di altri una sottovalutazione delle attese che tutti avevano per quella conferenza stampa, per cui mi scuso e vi prego di considerare questo come un atto riparatorio". Dunque, "Abbiamo superato sfide grazie alla determinazione e l'impegno dei cittadini, delle parti sociali, del governo e del Parlamento. Abbiamo tutti i motivi per pensare che ci riusciremo anche questa volta". Eccolo il premier Draghi, nella prima conferenza stampa del nuovo anno che, annuncia, "Questo è un anno che dobbiamo affrontare con realismo, prudenza ma anche con fiducia e soprattutto con unità".

