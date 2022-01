Draghi, conferenza stampa dopo le polemiche sul nuovo decreto anti-Covid e scuola. Appello a unità e prudenza (Di lunedì 10 gennaio 2022) La tanto attesa conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mario Draghi è arrivata. Il Premier ha riferito in merito alle misure dell’ultimo decreto ovvero quello del 5 gennaio che ha scatenato una forte polemica nell’ultima settimana. I temi più caldi sono stati l’obbligo vaccinale per gli over 50 e il tema scuole, segnate da un difficilissimo rientro in classe, complice il botta e risposta tra il Presidente della Regione Campania De Luca e il ministro dell’istruzione Bianchi. Il primo aveva deciso di bloccare il rientro in classe ai suoi studenti, ma il Tar ha deciso per il contrario. L’attesa è stata alta perché nelle ultime ore sono aumentate le voci in merito alla possibilità che il Presidente del Consiglio potesse parlare anche di Quirinale. Questione che il Presidente Draghi ha messo ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 10 gennaio 2022) La tanto attesadel Presidente del Consiglio Marioè arrivata. Il Premier ha riferito in merito alle misure dell’ultimoovvero quello del 5 gennaio che ha scatenato una forte polemica nell’ultima settimana. I temi più caldi sono stati l’obbligo vaccinale per gli over 50 e il tema scuole, segnate da un difficilissimo rientro in classe, complice il botta e risposta tra il Presidente della Regione Campania De Luca e il ministro dell’istruzione Bianchi. Il primo aveva deciso di bloccare il rientro in classe ai suoi studenti, ma il Tar ha deciso per il contrario. L’attesa è stata alta perché nelle ultime ore sono aumentate le voci in merito alla possibilità che il Presidente del Consiglio potesse parlare anche di Quirinale. Questione che il Presidenteha messo ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Agenda ??? Il Presidente Draghi, lunedì #10gennaio alle ore 18, terrà una conferenza stampa sugli ultimi provvedime… - fattoquotidiano : Covid, 11 possibili domande sul virus da fare al premier Draghi in conferenza stampa - Palazzo_Chigi : In diretta la conferenza stampa del Presidente Draghi con il Ministro della Salute @robersperanza, il Ministro dell… - Kitkot3 : @flayawa Sì, l'ho sentito. Ma il bugiardo cronico non era solo il suo predecessore? - La7tv : #specialimentana Mario #Draghi in #conferenzastampa: 'Non risponderò ad alcuna domanda che riguarda il Quirinale' -