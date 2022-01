Covid, Lopalco: con 3 dosi di vaccino inutile smart working (Di lunedì 10 gennaio 2022) "In un ufficio in cui tutti sono vaccinati con tre dosi di vaccino anti-Covid, non c'è bisogno di fare lo smartworking per ragioni epidemiologiche. Così come non lo è durante le epidemie influenzali. Omicron, nella popolazione generale, sta circolando come una brutta stagione influenzale. Questo non vuol dire sminuirne l'importanza, ma cominciare a gestirla con strumenti ordinari". Lo dice all'Adnkronos Salute l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di igiene all'Università del Salento. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 10 gennaio 2022) "In un ufficio in cui tutti sono vaccinati con tredianti-, non c'è bisogno di fare loper ragioni epidemiologiche. Così come non lo è durante le epidemie influenzali. Omicron, nella popolazione generale, sta circolando come una brutta stagione influenzale. Questo non vuol dire sminuirne l'importanza, ma cominciare a gestirla con strumenti ordinari". Lo dice all'Adnkronos Salute l'epidemiologo Pier Luigi, docente di igiene all'Università del Salento.

