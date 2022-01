Combinata nordica, Coppa del Mondo Klingenthal 2022: programma, orari, tv, streaming, calendario gare (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il programma della Coppa del Mondo di Combinata nordica maschile prosegue nel prossimo weekend a Klingenthal dopo la tappa italiana della Val di Fiemme. La località sassone torna per la nona volta nel calendario della disciplina con due gare che saranno disputate nella giornata di sabato 15 gennaio e domenica 16 gennaio. Il calendario femminile si ferma invece in questa settimana per tornare poi nel weekend successivo con l’ultimo appuntamento a Planica. Il dominatore della disciplina nelle ultime stagione, Jarl Magnus Riiber salterà la tappa di Klingenthal così come avvenuto per la località italiana per recuperare interamente da un piccolo infortunio in vista dell’appuntamento più importante della stagione, le ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ildelladeldimaschile prosegue nel prossimo weekend adopo la tappa italiana della Val di Fiemme. La località sassone torna per la nona volta neldella disciplina con dueche saranno disputate nella giornata di sabato 15 gennaio e domenica 16 gennaio. Ilfemminile si ferma invece in questa settimana per tornare poi nel weekend successivo con l’ultimo appuntamento a Planica. Il dominatore della disciplina nelle ultime stagione, Jarl Magnus Riiber salterà la tappa dicosì come avvenuto per la località italiana per recuperare interamente da un piccolo infortunio in vista dell’appuntamento più importante della stagione, le ...

