Chi ha vinto e chi è stato snobbato ai Golden Globe 2022 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Chissà se dei Golden Globe 2022 rimarrà più memoria dei vincitori o, piuttosto, della mancata cerimonia dei premi della stampa estera al meglio di cinema e tv. La 79°edizione della consegna dei globi d'oro, infatti, è nata nel vortice di polemiche contro l’Hollywood Foreign Press Association (HFPA), rea di essere stata molto mancante in materia di inclusività al suo interno così come nelle nomination e poco trasparente nei voti. “Nata nella tempesta”, l’edizione dei Golden Globe 2022 si è svolta in sordina, anche a causa della (conseguente) mancanza di una distribuzione televisiva (la NBC si è sfilata quando è montato lo scandalo): nessuna cerimonia in diretta tv, nessun red carpet, nessuna star. Nonostante tutto, tuttavia, i premi della stampa estera sono stati assegnati, tramite ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Chissà se deirimarrà più memoria dei vincitori o, piuttosto, della mancata cerimonia dei premi della stampa estera al meglio di cinema e tv. La 79°edizione della consegna dei globi d'oro, infatti, è nata nel vortice di polemiche contro l’Hollywood Foreign Press Association (HFPA), rea di essere stata molto mancante in materia di inclusività al suo interno così come nelle nomination e poco trasparente nei voti. “Nata nella tempesta”, l’edizione deisi è svolta in sordina, anche a causa della (conseguente) mancanza di una distribuzione televisiva (la NBC si è sfilata quando è montato lo scandalo): nessuna cerimonia in diretta tv, nessun red carpet, nessuna star. Nonostante tutto, tuttavia, i premi della stampa estera sono stati assegnati, tramite ...

BetclicItalia : ?? Chi è il tennista nella foto? Un po' di indizi: ???? È serbo ??? Tifa #Milan ?? È il numero 1 al mondo ???? Ha vinto 9… - Tamara22358522 : @NicolaPorro Lei come tutti campate su queste stronzate e riuscite pure a dividere, il paradosso è nel vedere chi f… - NotConventionl3 : RT @T_Belz: No, non lo ha tradito Onestini. Per chi ha seguito il reality spagnolo che ha vinto poche settimane lo ha detto lui stesso che… - veralucelux : RT @DonPompei: Cosa ci aspetta nel 2022? Presumibilmente qualcosa di simile a questo straordinario pensiero di Giovanni Falcone: “Chi tace… - Gaiagioialiber1 : RT @DonPompei: Cosa ci aspetta nel 2022? Presumibilmente qualcosa di simile a questo straordinario pensiero di Giovanni Falcone: “Chi tace… -