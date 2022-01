Checco e Amadeus, Sanremo fa già discutere. E scatena un ring (Di lunedì 10 gennaio 2022) Zalone, il peggio dell’italianità. Un vero comico QN – Quotidiano Nazionale, pagina 2, di Massimo Donelli. L’avvocato Luca Pasquale Medici non ha studio, ignora le scartoffie, non frequenta tribunali. Però ha realizzato il suo sogno: far ridere. Così, a 44 anni, è famoso, ricco e soddisfatto. Perché tutti lo adorano, convinti che si chiami Checco Zalone, nome d’arte derivante dall’espressione barese «Che cozzalone!» ossia «Che tamarro!». Geniale, no? Diventato popolare nel 2006 con Siamo una squadra fortissimi, canzone sul calcio che, prendendo a schiaffi la grammatica, ha portato fortuna alla Nazionale campione del mondo, non ha più sbagliato un colpo. Principe dell’air play radiofonico su DeeJay. Re di Zelig. Imperatore al cinema. Sempre, però, tenendo un profilo basso. Concedendosi lunghe pause private. E amministrando la popolarità come solo Benigni (che ha ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 10 gennaio 2022) Zalone, il peggio dell’italianità. Un vero comico QN – Quotidiano Nazionale, pagina 2, di Massimo Donelli. L’avvocato Luca Pasquale Medici non ha studio, ignora le scartoffie, non frequenta tribunali. Però ha realizzato il suo sogno: far ridere. Così, a 44 anni, è famoso, ricco e soddisfatto. Perché tutti lo adorano, convinti che si chiamiZalone, nome d’arte derivante dall’espressione barese «Che cozzalone!» ossia «Che tamarro!». Geniale, no? Diventato popolare nel 2006 con Siamo una squadra fortissimi, canzone sul calcio che, prendendo a schiaffi la grammatica, ha portato fortuna alla Nazionale campione del mondo, non ha più sbagliato un colpo. Principe dell’air play radiofonico su DeeJay. Re di Zelig. Imperatore al cinema. Sempre, però, tenendo un profilo basso. Concedendosi lunghe pause private. E amministrando la popolarità come solo Benigni (che ha ...

