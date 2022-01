BlackScreen | un fumetto che colpisce | recensione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 10 gennaio 2022)è il nuovodi Lucio Staiano, Giuseppe Andreozzi e Giovanni Fubi Guida edito da Shockdom. Si tratta di una storia surreale in grado di farci riflettere sugli elementi più importanti della vita. “Cosa accadrebbe all’umanità se una macchina fosse in grado di prevedere il destino di tutti, rivelando anche con esattezza il giorno della propria morte?” fonte: Shockdom– Sinossi Garret O’Daniel è il creatore dell’algoritmo alla base della tecnologia in grado di prevedere il proprio domani tramite un visore, lo Spoiler. Frank Rosenthal è un professore universitario che riceve un: l’avviso della propria morte. Brian è un tecnico delle Seedindustries, compagnia che produce gli Spoiler, in grado di manomettere il sistema e di conoscere i destini di tutti. Amanda è sopravvissuta a ...