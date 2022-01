Berlusconi | Con Draghi al Colle si va al voto

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Silvioin queste ore sta chiamando i parlamentari per annunciare che domani, come aveva detto, sarà a Roma, a Villa Grande, per seguire da vicino sviluppi sul Quirinale. Lo si apprende da Forza Italia. Nelle conversazioni sembra pessimista - viene riferito - circa la possibilità che Mariopossa essere eletto presidente della Repubblica: “Molti non sembrano intenzionati a votarlo perché la sua elezione si tradurrebbe inevitabilmente in elezioni anticipate”. A tutti il leader azzurro ribadisce che “Forza Italia non si sente vincolata a sostenere alcun governo senzaa Palazzo Chigi, e, nel caso, uscirebbe dalla maggioranza”.

Nessuno ha numeri di partenza come quelli di Silvio', ha aggiunto Tajani, spiegando che i parlamentari azzurri 'stanno parlandotutti i loro colleghi: troviamo spazi di consenso ...Quindi in un mese, da oggi al 10 febbraio,oltre 200mila infezioni e 200 decessi al giorno, di ... Tajani (FI), c'è bisogno di leadership forti in Europa,e Draghi rafforzano il ruolo ...Roma, 10 gen "Letta è stato è stato molto chiaro e semplice sin dal primo momento, non c'è una strategia misteriosa o i due forni". E' Francesco Boccia a rivend ...Silvio Berlusconi in queste ore sta chiamando i parlamentari per annunciare che domani, come aveva detto, sarà a Roma, a Villa Grande, per seguire da vicino sviluppi sul Quirinale. Lo si apprende da F ...