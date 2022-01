WTA Adelaide I 2022 | Ashleigh Barty domina in Finale contro Elena Rybakina

(Di domenica 9 gennaio 2022) Pronostici rispettati ed è la n.1 del mondoad aggiudicarsi il WTA500 diI. Sul cemento di casa l’australiana ha sconfitto per 6-3 6-2 in maniera netta la kazaka(n.14 del ranking). Una partita senza storia, comandata in lungo e in largo dache così incamera il proprio primo titolo nel. Nel primo set l’equilibrio permane fino al sesto gioco. La padrona di casa è abile a salvare due palle-break ae punisce la kazaka nel gioco successivo, strappandole il servizio. Un break decisivo per le sorti del parziale vinto dalla n.1 WTA per 6-3, senza concedere neanche un quindici nell’ultimo turno al servizio. Nel secondo setbatte il ferro finché è caldo e...

2502 Ci sarà solo Jasmine Paolini al via del secondo torneo nella città australiana, e sarà di scena con una qualificata. Doveva esserci anche Camila Giorgi, ma ha rinunciato, stavolta ...Barty in finale adAshleigh Barty ed Elena Rybakina si affronteranno nella finale dell'International,500 che si sta disputando sui campi in cemento del Memorial Drive in ...1 del mondo Ashleigh Barty ad aggiudicarsi il WTA500 di Adelaide I. Sul cemento di casa l’australiana ... Un break decisivo per le sorti del parziale vinto dalla n.1 WTA per 6-3, senza concedere ...La stagione tennistica riparte dall'Australia e, in attesa del primo Open dell'anno, è tempo di scaldare i motori per gran parte degli atleti impegnati nei circuiti maschile e femminile. Tra le protag ...