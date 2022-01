Tish torna con un album tutto in italiano | Non ho più paura di dire quello che penso

(Di domenica 9 gennaio 2022) E' uscito il 24 dicembre 'Under the dots' il primodiin. Nato durante lo scorso lockdown il disco contiene 9 tracce che raccontano il percorso e l'evoluzione stilistica e sonora ...

Chi è la nuova? E cosa hai lasciato indietro della vecchia? Sicuramente la paura di dire quello che penso! Ora che ho fatto uscire l'album, mi sento più a mio agio a esprimermi su qualsiasi ...

E' uscito il 24 dicembre "Under the dots" il primo album di Tish in italiano. Nato durante lo scorso lockdown il disco contiene 9 tracce che raccontano il percorso e l'evoluzione stilistica e sonora d ...