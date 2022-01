Spalletti: «Il mio virus è il Napoli ed i calciatori del Napoli: da loro non voglio guarire» (Di domenica 9 gennaio 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha risposto alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa al termine della sfida contro la Sampdoria «Sono stato sempre bene, non mi interessa del Covid perché il mio virus è il Napoli ed i calciatori del Napoli: da loro non voglio guarire» Napoli positivo? «Napoli vero, tosto, ha giocato la partita e non è riuscito a chiuderla: atteggiamento esemplare e corretto per tutti i novanta minuti» Come mai Petagna dal 1?? «Dovevo mettere qualcuno di fresco in campo, Elmas andava fatto giocare e Petagna non avendo troppe sostituzioni davanti. Politano ha fatto bene quando è ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 9 gennaio 2022) Il tecnico del, Luciano, ha risposto alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa al termine della sfida contro la Sampdoria «Sono stato sempre bene, non mi interessa del Covid perché il mioè iled idel: danonpositivo? «vero, tosto, ha giocato la partita e non è riuscito a chiuderla: atteggiamento esemplare e corretto per tutti i novanta minuti» Come mai Petagna dal 1?? «Dovevo mettere qualcuno di fresco in campo, Elmas andava fatto giocare e Petagna non avendo troppe sostituzioni davanti. Politano ha fatto bene quando è ...

