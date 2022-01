Rugani: «Juve, con la Roma serve partita di altissimo livello» (Di domenica 9 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del centrale bianconero Daniele Rugani parla a Juventus TV prima di Roma-Juve. Le sue parole: «Dobbiamo fare una partita di altissimo livello. La Roma è una squadra forte soprattutto in casa. serve una partita da Juve. La partita si gioca su tante cose, ci sono tanti momenti diversi e dobbiamo essere bravi a leggerli e interpretarli nel migliore dei modi. Ci vuole una grande partita». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del centrale bianconero Danieleparla antus TV prima di. Le sue parole: «Dobbiamo fare unadi. Laè una squadra forte soprattutto in casa.unada. Lasi gioca su tante cose, ci sono tanti momenti diversi e dobbiamo essere bravi a leggerli e interpretarli nel migliore dei modi. Ci vuole una grande». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

TUTTOJUVE_COM : Rugani a JTV: 'Roma squadra forte soprattutto in casa, ci vorrà una partita da Juve' - gilnar76 : Rugani a JTV: «Roma forte, serve una partita da Juve» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - junews24com : Rugani a JTV: «Roma forte, serve una partita da Juve» - - 22JAlex : @STEFANIAFELI Io sono d'accordissimo, per me la Juve è made in Italy da sempre, ma devono essere i migliori. Ecco,… - FraLauricella : Tutto pronto per #RomaJuve 18,30 su @DAZN_IT La #juve schiera ????1 Szczesny 121 presenze in @serieA con la #Juve ????… -