Roma-Juventus 3-4 | i bianconeri la ribaltano in 7 minuti Pellegrini sbaglia un rigore

Advertising

B24PT : QUE REVIRAVOLTA DA JUVENTUS ?? 53': Roma 3-1 Juventus 70': Roma 3-2 Juventus 72': Roma 3-3 Juventus 77': Roma 3-4 J… - InvictosSomos : ? Minuto 11. Roma 1-0 Juventus. ? Minuto 18. Roma 1-1 Juventus. ? Minuto 48. Roma 2-1 Juventus. ? Minuto 53. Roma 3… - GiovaAlbanese : ?? Arriva la squalifica: #Allegri non sarà in panchina contro la Roma. #Juventus - AbelTheEagle : RT @B24PT: QUE REVIRAVOLTA DA JUVENTUS ?? 53': Roma 3-1 Juventus 70': Roma 3-2 Juventus 72': Roma 3-3 Juventus 77': Roma 3-4 Juventus https… - ParisNuel : RT @goal: 69’ | Roma 3-1 Juventus 77’ | Roma 3-4 Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Juventus

3 - 4 (primo tempo 1 - 1) Reti: 11' Abraham, 18' Dybala, 48' Mkhitaryan, 52' Pellegrini, 70' Locatelli, 72' Kulusevski, 75' De Sciglio Ammonizioni: Cuadrado (J), Veretout (R), Ibanez (...Sette gol, un rigore (ancora) parato dall'ex Szczesny, l'espulsione di De Ligt: c'è tutto questo ed altro ancora nella vittoria per 4 - 3 della Juve contro la, all'Olimpico. I bianconeri allungano così in classifica, restando in scia dell'Atalanta e del quarto posto.Partita intensa all'Olimpico di Roma, dove la Juve è riuscita a recuperare tre gol ai giallorossi. Nel secondo tempo, sotto di due gol, ha battuto Mou per 3-4, con Pellegrini che sbaglia un gol nel ...Match ricco di emozioni e gol quello tra Roma e Juventus, ma alla fine i bianconeri riescono a portarsi a casa il risultato ...