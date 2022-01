Rocio Munoz Morales scrive un post per Raoul Bova e lui le risponde immediatamente (Di domenica 9 gennaio 2022) Rocio Munoz Morales è al momento positiva al Covid-19 e sembra che a confermarlo sia stata proprio la stessa sul suo profilo Instagram. L’attrice e compagna di Raoul Bova, pare che ne abbia approfittato per lanciare al suo compagno delle parole d’amore e di grande affetto, e Raoul non ha potuto che rispondere immediatamente con un commento. Ma cosa ha scritto Rocio e quale è stata la risposta del suo compagno? Rocio Munoz Morales positiva al Covid-19, arriva la conferma sui social Ebbene, nelle scorse ore l’attrice e compagna di Raoul Bova sembra abbia confessato di essere positiva al Covid-19 e lo ha fatto attraverso un ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 gennaio 2022)è al momento positiva al Covid-19 e sembra che a confermarlo sia stata proprio la stessa sul suo profilo Instagram. L’attrice e compagna di, pare che ne abbia approfittato per lanciare al suo compagno delle parole d’amore e di grande affetto, enon ha potuto cherecon un commento. Ma cosa ha scrittoe quale è stata la risa del suo compagno?positiva al Covid-19, arriva la conferma sui social Ebbene, nelle scorse ore l’attrice e compagna disembra abbia confessato di essere positiva al Covid-19 e lo ha fatto attraverso un ...

