Può un docente o un ATA chiedere ad un collega se si è vaccinato? (Di domenica 9 gennaio 2022) In tempi di obblighi vaccinali sia in ambienti lavorativi che per fasce d'età, porsi la domanda se sia normativamente corretto indagare sulla vita sanitaria del collega sembra opportuno. Certo, nella scuola tutto il personale deve essere vaccinato per poter lavorare, ma è anche vero che ci sono casi di esenzione che devono essere rispettati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 9 gennaio 2022) In tempi di obblighi vaccinali sia in ambienti lavorativi che per fasce d'età, porsi la domanda se sia normativamente corretto indagare sulla vita sanitaria delsembra opportuno. Certo, nella scuola tutto il personale deve essereper poter lavorare, ma è anche vero che ci sono casi di esenzione che devono essere rispettati. L'articolo .

Advertising

mamo75r : @LorenzoSavia @NoBruPet @GiovaQuez Lui,docente,quindi lo Stato conosce posizione previdenziale, nascita e residenza… - SegantiniE : La presenza di un docente universitario al comizio no vax di Torino dimostra la correttezza della tesi dello storic… - salva_savior : @AleSceni @stefaniatalpo @RobiVil I bambini non stanno 5 ore al giorno esposti al virus. Con questa logica, stanno… - BarbaraRaisi : @zaiapresidente presidente sono una docente veneta siamo già a positivi a casa, docenti assenti o sospesi. Lunedì e… - mariateresacip : @EPortolu @SaraMuggittu @Agnese73186871 Non sta dicendo che ha scoperto chissà cosa ma è bene dirlo, ribadirlo, rip… -

Ultime Notizie dalla rete : Può docente Covid, Battiston "Non illudetevi. Delta circola ancora e fa paura" Lo ha detto, in un'intervista a Repubblica, Roberto Battiston, docente di Fisica all'Università di ... E tuttavia può bloccare il Paese: oggi ci sono ufficialmente un milione e 800mila italiani in ...

Abbiamo fatto le vacanze, ora possiamo andare in Dad ... ma non può mai esserne sostitutiva. Senza contare che la Dad configura anche una grave forma di ... Avremmo assunto anche provvisoriamente del personale, sia docente che non, per far fronte alle assenze ...

Può un botanico essere odiato da un gruppo di estremisti vegani? Accadde a Stefano Mancuso Il Foglio Lo ha detto, in un'intervista a Repubblica, Roberto Battiston,di Fisica all'Università di ... E tuttaviabloccare il Paese: oggi ci sono ufficialmente un milione e 800mila italiani in ...... ma nonmai esserne sostitutiva. Senza contare che la Dad configura anche una grave forma di ... Avremmo assunto anche provvisoriamente del personale, siache non, per far fronte alle assenze ...