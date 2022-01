Prima di Pertini, M5s aveva già trafugato la memoria di Berlinguer (Di domenica 9 gennaio 2022) Non vorrei esporre questa testata alle rappresaglie di chi ha invocato il ritorno delle brigate rosse, per aver io qui scritto che l’uso politico della figura di Pertini da parte dei populisti è blasfemo: Pertini è ‘nostro’, delle culture del novecento, dei riformisti e dei cattolici che lo elessero Presidente. La bestia social dei grillonzi da un po’ pascolava nelle immagini di repertorio degli anni ottanta, miscelando foto del vecchio Sandro con slogan propagandistici anti casta ad alto tasso di demenza. Prima ancora di Pertini, i suddetti hanno trafugato la memoria di Enrico Berlinguer. Da tempo la propaganda pentastellata evoca il Berlinguer della ‘questione morale’, e ne fa una sorta di avo della ‘rivoluzione dei cittadini’, provvidenziale ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 9 gennaio 2022) Non vorrei esporre questa testata alle rappresaglie di chi ha invocato il ritorno delle brigate rosse, per aver io qui scritto che l’uso politico della figura dida parte dei populisti è blasfemo:è ‘nostro’, delle culture del novecento, dei riformisti e dei cattolici che lo elessero Presidente. La bestia social dei grillonzi da un po’ pascolava nelle immagini di repertorio degli anni ottanta, miscelando foto del vecchio Sandro con slogan propagandistici anti casta ad alto tasso di demenza.ancora di, i suddetti hannoladi Enrico. Da tempo la propaganda pentastellata evoca ildella ‘questione morale’, e ne fa una sorta di avo della ‘rivoluzione dei cittadini’, provvidenziale ...

