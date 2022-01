"Perché, ti guardo male?". Silvia Toffanin, la frase sbagliata sull'ospite: cala il gelo in studio (Di domenica 9 gennaio 2022) Siparietto e un pizzico di tensione a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin tornato in onda con la sua prima puntata dell'anno ieri, sabato 8 gennaio, rigorosamente su Canale 5. In studio, ecco l'attore e comico Vincenzo Salemme, che ora si sta dedicando al teatro. E quando Silvia Toffanin stava raccontando l'infanzia di Salemme, ecco che quest'ultimo la fissa con uno sguardo molto serio, scioccato. A quel punto, la conduttrice, altrettanto preoccupata si ferma, lo guarda stupita e afferma: "Perché mi guardi così?". A quel punto Salemme prova a tranquillizzarla: "Perché, ti ho guardato male? No, è che da lontano non vedo bene". Ma il dubbio resta: troppo strano lo sguardo di Salemme, troppo "truce", duro, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Siparietto e un pizzico di tensione a Verissimo, il programma ditornato in onda con la sua prima puntata dell'anno ieri, sabato 8 gennaio, rigorosamente su Canale 5. In, ecco l'attore e comico Vincenzo Salemme, che ora si sta dedicando al teatro. E quandostava raccontando l'infanzia di Salemme, ecco che quest'ultimo la fissa con uno smolto serio, scioccato. A quel punto, la conduttrice, altrettanto preoccupata si ferma, lo guarda stupita e afferma: "mi guardi così?". A quel punto Salemme prova a tranquillizzarla: ", ti ho guardato? No, è che da lontano non vedo bene". Ma il dubbio resta: troppo strano lo sdi Salemme, troppo "truce", duro, ...

«Colle, Berlusconi può farcela: ecco il mio metodo contro i franchi tiratori» ilmattino.it 'A Berlusconi rammento l'antico adagio dai nemici miio che dagli amici mi guardi Dio, ne tenga contospesso i proverbi hanno grande attinenza con la realtà. Il Cavaliere ce la può fare, ma il vero pericolo è rappresentato dai franchi ...