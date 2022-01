Oroscopo del Sud, edizione serale: obiettivi comuni per Ariete, Vergine e Capricorno (Di domenica 9 gennaio 2022) Vediamo insieme le previsioni dell'Oroscopo di Domenica 9 Gennaio 2022, segno per segno. Ariete: Se aspettavi un giorno felice da molto tempo, eccoti qui: oggi la luna è nel tuo segno e questo transito ti riempirà di bellissime sorprese. L'amore ti porta gioie inaspettate. Sta a te decidere quale: non trattenerti dalla paura e dall'incertezza. Toro: La giornata non sarà delle migliori per te, infatti sarai distratto e poco concentrato sui tuoi soliti compiti. L'incontro con una persona speciale ti darà l'opportunità di maturare e stabilire una relazione specifica. Gemelli: L'amore sarà una complicità quotidiana nelle piccole e grandi cose, nel piacere di condividere ogni esperienza con una persona cara; La tua sensualità andrà alla grande e sarà un altro motivo per essere felice. Regalati momenti particolarmente romantici. Cancro: spese impreviste e ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 9 gennaio 2022) Vediamo insieme le previsioni dell'di Domenica 9 Gennaio 2022, segno per segno.: Se aspettavi un giorno felice da molto tempo, eccoti qui: oggi la luna è nel tuo segno e questo transito ti riempirà di bellissime sorprese. L'amore ti porta gioie inaspettate. Sta a te decidere quale: non trattenerti dalla paura e dall'incertezza. Toro: La giornata non sarà delle migliori per te, infatti sarai distratto e poco concentrato sui tuoi soliti compiti. L'incontro con una persona speciale ti darà l'opportunità di maturare e stabilire una relazione specifica. Gemelli: L'amore sarà una complicità quotidiana nelle piccole e grandi cose, nel piacere di condividere ogni esperienza con una persona cara; La tua sensualità andrà alla grande e sarà un altro motivo per essere felice. Regalati momenti particolarmente romantici. Cancro: spese impreviste e ...

odalysio : RT @OverpartyC: Il modo in cui quest'uomo, con un semplice oroscopo al veleno, ha tenuto su la baracca per tutta la domenica sia nella casa… - lilcloudym : RT @OverpartyC: Il modo in cui quest'uomo, con un semplice oroscopo al veleno, ha tenuto su la baracca per tutta la domenica sia nella casa… - OverpartyC : Il modo in cui quest'uomo, con un semplice oroscopo al veleno, ha tenuto su la baracca per tutta la domenica sia ne… - MatArthalPavesi : #oroscopo #10gennaio 2022 - luna aire e toro dal pomeriggio pieno. al numero sagittario e al numero 12 gemelli. Leg… - 1976Lis : @aleboohh @CooBooBoo A proposito dell oroscopo..lei gli ha detto sei un diavolo con le corna,una roba del genere,e… -