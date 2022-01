Nata a Reading il 9 gennaio 1982, Kate Middleton festeggerà a Kensington Palace in compagnia di pochi parenti e amici intimi (Di domenica 9 gennaio 2022) Kate Middleton compie 40 anni guarda le foto Per i suoi 40 anni, non ci sarà una grande festa al palazzo reale, in rispetto delle attuali misure anti Omicron. E Kate Middleton non farà neppure come la cogNata Meghan Markle, che ha celebrato il suo compleanno importante lo scorso agosto, con un controverso video girato con l’amica attrice Melissa McCarthy e l’annuncio di un’iniziativa benefica molto criticata. La duchessa di Cambridge festeggerà, invece, in privato, a casa, circondata dai suoi bambini. Senza esporsi e ... Leggi su iodonna (Di domenica 9 gennaio 2022)compie 40 anni guarda le foto Per i suoi 40 anni, non ci sarà una grande festa al palazzo reale, in rispetto delle attuali misure anti Omicron. Enon farà neppure come la cogMeghan Markle, che ha celebrato il suo compleanno importante lo scorso agosto, con un controverso video girato con l’amica attrice Melissa McCarthy e l’annuncio di un’iniziativa benefica molto criticata. La duchessa di Cambridge, invece, in privato, a casa, circondata dai suoi bambini. Senza esporsi e ...

Ultime Notizie dalla rete : Nata Reading Kate Middleton compie 40 anni Buon compleanno Kate Middleton . Il 9 gennaio la duchessa di Cambridge compie 40 anni. Catherine è nata il 9 gennaio 1982 a Reading e cresciuta presso Chapel Row, un villaggio nel Berkshire, in Inghilterra. All'Università di St Andrews, in Scozia, incontra il principe William: si sposano il 29 ...

