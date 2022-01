Malore a C’è Posta per te e Maria De Filippi si arrabbia: ecco cos’è successo (Di domenica 9 gennaio 2022) Ieri sera durante la prima puntata di C’è Posta per te c’è stato un momento di grande commozione che ha coinvolto ed emozionato sia Maria De Filippi che i telespettatori. Protagonista della storia è Aurora, una madre che ha lasciato la sua famiglia per un altro uomo. Vorrebbe riconciliarsi con i figli Damiano e Andrea con cui non si parla da 10 anni. Arriva in studio già visibilmente provata. Maria De Filippi se ne accorge e cerca di rassicurarla, la donna, già in lacrime le dice: “Non mi abbandonare Maria, ti prego!” La paura del rifiuto è grande. Maria prova a tranquillizzarla dicendole che farà tutto il possibile e al massimo la situazione resterà uguale, più di così non può peggiorare. Che cos’è successo alla protagonista della ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 9 gennaio 2022) Ieri sera durante la prima puntata di C’èper te c’è stato un momento di grande commozione che ha coinvolto ed emozionato siaDeche i telespettatori. Protagonista della storia è Aurora, una madre che ha lasciato la sua famiglia per un altro uomo. Vorrebbe riconciliarsi con i figli Damiano e Andrea con cui non si parla da 10 anni. Arriva in studio già visibilmente provata.Dese ne accorge e cerca di rassicurarla, la donna, già in lacrime le dice: “Non mi abbandonare, ti prego!” La paura del rifiuto è grande.prova a tranquillizzarla dicendole che farà tutto il possibile e al massimo la situazione resterà uguale, più di così non può peggiorare. Chealla protagonista della ...

