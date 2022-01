L’ordinanza del ministero: Green pass base sui mezzi pubblici nelle isole minori, solo obbligo di Ffp2 negli scuolabus (Di domenica 9 gennaio 2022) Il ministero della Salute ha adottato un’ordinanza che dispone che l’accesso ai mezzi pubblici per motivi di salute e di studio sarà possibile con il Green pass base fino al 10 febbraio. L’ordinanza dispone anche che «il trasporto scolastico dedicato non è equiparato a trasporto pubblico locale in merito alla disciplina delle Certificazioni verdi Covid-19 ed è accessibile fino al 10 febbraio agli studenti anche sopra i 12 anni con solo obbligo di mascherina Ffp2». Leggi anche: Green pass, vaccini, multe: cosa cambia dal 10 gennaio al 31 marzo. Il calendario delle nuove regole obbligo e Green pass, a Cagliari i No vax ... Leggi su open.online (Di domenica 9 gennaio 2022) Ildella Salute ha adottato un’ordinanza che dispone che l’accesso aiper motivi di salute e di studio sarà possibile con ilfino al 10 febbraio.dispone anche che «il trasporto scolastico dedicato non è equiparato a trasporto pubblico locale in merito alla disciplina delle Certificazioni verdi Covid-19 ed è accessibile fino al 10 febbraio agli studenti anche sopra i 12 anni condi mascherina». Leggi anche:, vaccini, multe: cosa cambia dal 10 gennaio al 31 marzo. Il calendario delle nuove regole, a Cagliari i No vax ...

