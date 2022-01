LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2022 in DIRETTA: Holdener a caccia del primo sigillo! Che rimonta di Holtmann (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO Slalom DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 13.01: Commette qualche errore la austriaca Truppe che però si salva attaccando dall’inizio alla fine. E’ prima con 4 centesimi di vantaggio. Ora Nullmeyer 12.59: Irruenza, tanti rischi, qualche imprecisione per la svedese Hector che si inserisce al terzo posto a 17 centesimi dalla testa. Ora Truppe 12.58: Gestisce molto bene il vantaggio l’austriaca Gallhuber che riesce a tenere 13 centesimi di vantaggio sulla canadese e va al comando. Ora Hector 12.56: Perde tutto il vantaggio nella parte finale la austriaca Huber che è seconda a 11 centesimi da Mielzynski. Ora Gallhuber 12.55: C’è una nuova leader a Kranjska Gora! E’ la canadese Mielzynski che riesce a trovare una ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLODI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 13.01: Commette qualche errore la austriaca Truppe che però si salva attaccando dall’inizio alla fine. E’ prima con 4 centesimi di vantaggio. Ora Nullmeyer 12.59: Irruenza, tanti rischi, qualche imprecisione per la svedese Hector che si inserisce al terzo posto a 17 centesimi dalla testa. Ora Truppe 12.58: Gestisce molto bene il vantaggio l’austriaca Gallhuber che riesce a tenere 13 centesimi di vantaggio sulla canadese e va al comando. Ora Hector 12.56: Perde tutto il vantaggio nella parte finale la austriaca Huber che è seconda a 11 centesimi da Mielzynski. Ora Gallhuber 12.55: C’è una nuova leader a! E’ la canadese Mielzynski che riesce a trovare una ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Kranjska Gora 2022 in DIRETTA: Holdener a caccia del primo sigillo! Seconda manche alle 12.3… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2022 in DIRETTA: Holdener mette in fila Vlhova e Shiffrin! Alle 12.30 seconda… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci Dopo la #primamache dello #slalom di #KranjskaGora in testa a sorpresa la svizzera #Holdener,… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci Spettacolare #primamanche nello #slalom maschile di #AdelBoden con i primi dieci racchiusi in… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Adelboden in DIRETTA: Razzoli a 0.36 dalla vetta seconda manche dalle 13.30 - #alpino… -