LIVE – Sci alpino, slalom femminile Kranjska Gora 2022: prima e seconda manche in DIRETTA (Di domenica 9 gennaio 2022) La DIRETTA testuale dello slalom femminile di Kranjska Gora 2022, valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Secondo e ultimo appuntamento sulle nevi slovene. Atlete al via a partire dalle ore 9.30 per la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 12.30. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. LA START LIST DOVE SEGUIRE LA GARA IN TV PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINO 2022 La classifica provvisoria Duerr 52.02 Swenn Larsson +0.38 9.34 – Anche Swenn Larsson al di sotto delle aspettative, seconda a +0.38 9.33 – Un po’ di fatica per Duerr che chiude in 52.02 9.30 – Si parte! Subito fuori Gisin, inforcata alla terza porta 9.25 ... Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) Latestuale dellodi, valido per la Coppa del Mondo 2021/di sci. Secondo e ultimo appuntamento sulle nevi slovene. Atlete al via a partire dalle ore 9.30 per la, mentre laè prevista alle ore 12.30. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. LA START LIST DOVE SEGUIRE LA GARA IN TV PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINOLa classifica provvisoria Duerr 52.02 Swenn Larsson +0.38 9.34 – Anche Swenn Larsson al di sotto delle aspettative,a +0.38 9.33 – Un po’ di fatica per Duerr che chiude in 52.02 9.30 – Si parte! Subito fuori Gisin, inforcata alla terza porta 9.25 ...

