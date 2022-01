LIVE Biathlon, Inseguimento 10 km Oberhof 2022 in DIRETTA: Roeiseland, fuga per la vittoria. Wierer 15ma con 5 errori (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.26: Per oggi è tutto. Grazie per averci seguito. Da mercoledì si gareggia a Ruhpolding e noi ci saremo con le nostre dirette. Buona domenica! 15.24: Il podio dell’Inseguimento di Oberhof: Roeiseland (Norvegia) prima, H. Oeberg (Svezia) seconda, Alimbekava (Bielorussia) terza. Dorothea Wierer ha chiuso al 15mo posto 15.22: Con questa vittoria la norvegese Roeiseland allunga ulteriormente nella classifica di Coppa del Mondo. E. Oeberg si salva pur senza brillare con un settimo posto 15.21: Wierer chiude al 15mo posto, superata da Reztsova nel finale: distacco di 2’25” per l’unica azzurra in gara 15.20: Quarta Simon a 51?, quinta Chevalier a 59?, Hauser sesta a 1’21”, poi E Oeberg a 1’43”, ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.26: Per oggi è tutto. Grazie per averci seguito. Da mercoledì si gareggia a Ruhpolding e noi ci saremo con le nostre dirette. Buona domenica! 15.24: Il podio dell’di(Norvegia) prima, H. Oeberg (Svezia) seconda, Alimbekava (Bielorussia) terza. Dorotheaha chiuso al 15mo posto 15.22: Con questala norvegeseallunga ulteriormente nella classifica di Coppa del Mondo. E. Oeberg si salva pur senza brillare con un settimo posto 15.21:chiude al 15mo posto, superata da Reztsova nel finale: distacco di 2’25” per l’unica azzurra in gara 15.20: Quarta Simon a 51?, quinta Chevalier a 59?, Hauser sesta a 1’21”, poi E Oeberg a 1’43”, ...

Advertising

neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Oberhof: Roeiseland parte davanti a tutte nell'Inseguimento, Wierer 9a a 30' dalla zona podio #biathlon @AleBergomi… - neveitalia : LIVE da Oberhof: Roeiseland parte davanti a tutte nell'Inseguimento, Wierer 9a a 30' dalla zona podio #biathlon… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Oberhof: Loginov apre l'Inseguimento maschile, Bormolini punta al miglior risultato in carriera #biathlon @AleBergo… - neveitalia : LIVE da Oberhof: Loginov apre l'Inseguimento maschile, Bormolini punta al miglior risultato in carriera #biathlon… - zazoomblog : LIVE Biathlon Inseguimento 10 km Oberhof 2022 in DIRETTA: Dorothea Wierer deve sbagliare poco per sperare -… -