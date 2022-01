Inter-Lazio 2-1

(Di lunedì 10 gennaio 2022) L’batte 2-1 lanel posticipo serale della 21/a giornata di Serie A disputato allo stadio ‘Meazza’ di Milano. Nel primo tempo al vantaggio dei padroni di casa con Bastoni al 30? risponde Immobile al 35?; il gol decisivo arriva al 22? della ripresa ad opera di Skriniar. In classifica i nerazzurri mantengono la vetta con 49 punti, uno in più del Milan e un match in meno dei rossoneri, mentre i biancocelesti sono sesti a quota 32 insieme a Roma e Fiorentina ma i viola devono recuperare due partite. L'articolo proviene da Italia Sera.

1 L'allenatore dellaMaurizio Sarri ha analizzato ai microfoni di Dazn la sconfitta contro l': 'Nel secondo tempo l'abbiamo giocata come avevamo detto, a viso aperto e senza paura. Nel primo però siamo stati ...... la vittoria dell'è meritata, adesso mercoledì abbiamo subito una finale da giocare nel nostro stadio contro la Juventus. Per me rappresenta molto la, non è una vittoria come le altre. I ...Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha analizzato la vittoria sulla Lazio ai microfoni di Dazn: “Volevamo vincere, non era semplice perchè la Lazio ha qualità ed ...L'Inter ha sconfitto la Lazio per 2-1 nel posticipo della 21ma giornata della Serie A 2021-2022 di calcio. I nerazzurri si sono imposti di fronte al proprio pubblico di San Siro, infilando il 15mo sig ...