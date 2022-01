Insigne al Toronto, colpo di scena: c’è anche Immobile (Di domenica 9 gennaio 2022) Non solo la nuova casa a Toronto, anche una a New York per Lorenzo Insigne. Il capitano napoletano ha fiutato un affare con l’amico e collega Ciro Immobile. Dal 1 luglio del 2022 Lorenzo Insigne, attuale capitano del Napoli, comincerà la sua seconda vita professionale. Dopo una quasi intera carriera in azzurro, ripartirà da Toronto. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 9 gennaio 2022) Non solo la nuova casa auna a New York per Lorenzo. Il capitano napoletano ha fiutato un affare con l’amico e collega Ciro. Dal 1 luglio del 2022 Lorenzo, attuale capitano del Napoli, comincerà la sua seconda vita professionale. Dopo una quasi intera carriera in azzurro, ripartirà da. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Insigne saluta il Napoli: da luglio giocherà col Toronto ?????????? - DiMarzio : Adesso è ufficiale: Lorenzo #Insigne lascerà il @sscnapoli in estate, è un nuovo giocatore del @TorontoFC - AlfredoPedulla : #Toronto-#Insigne: domani annuncio alle 15 italiane. E alle 17 il presidente #Manning terrà una conferenza via zoom… - serieAnews_com : ?? #Immobile con #Insigne in America? Spunta un investimento a #NewYork - sscalcionapoli1 : SKY – Insigne avrà una casa a New York e una in Canada: c’entra Immobile, così nacque la trattativa con il Toronto… -