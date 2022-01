(Di domenica 9 gennaio 2022) "Con ilimparare al'economia, né il mondo della scuola. Così l'ex direttore dell'Ema e consulente per la campagna vaccinale del generale, Guido Rasi, dice la sua sul rientro in classe. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Il consigliere di Figliuolo: “Con il virus bisogna convivere senza fermare le scuole e l’economia” - Ariel48536344 : RT @DomReimondi1975: Scuola, s’allarga il fronte che frena sul ritorno in aula: anche genitori e personale Ata. Consigliere di Figliuolo: ’… - EmmaKump : @nichilismattivo L’ho visto solo ora..leggi un po’ quello che dice Abrignani consigliere di Figliuolo - fabiopecoraro77 : @matteorenzi Il fatto che l’ANP, il consigliere di Figliuolo e moltissime persone, cui pur costerebbe molto, invoch… - fede20412 : RT @M1LL0h: Fino a qualche ora fa i medici che facevano #terapiedomiciliari erano considerati stregoni. Adesso le chiede anche il consiglie… -

Ultime Notizie dalla rete : consigliere Figliuolo

Orizzonte Scuola

... dopo che da giorni esperti come Guido Rasi,del Commissario all'emergenza Covid, ripetono che i tamponi rapidi eludono la variante Omicron e danno falsi negativi nel 50% dei ...... dopo che da giorni esperti come Guido Rasi,del Commissario all'emergenza Covid, ripetono che i tamponi rapidi eludono la variante Omicron e danno falsi negativi nel 50% dei ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, news. Figliuolo: triplicate dosi over 50. Presidi: 10% personale scuola assente ...di Gabriele Marcheggiani Finalmente qualcosa si muove e anche le migliori firme della grande stampa italiana cominciano a porre ...