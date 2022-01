"Grafene nel vaccino Pfizer, ecco le prove": Meluzzi e l'ultima frontiera del delirio, occhio a questo video | Guarda (Di domenica 9 gennaio 2022) Ogni giorno un complotto. Ogni giorno una "prova" sul male legato al vaccino. Ogni giorno insomma un pericoloso delirio. Ma è giusto darne conto, per capire il livello di menzogna con cui si ha a che fare. E a rilanciare la farneticante tesi del Grafene nel vaccino anti-Covid è ancora una volta Alessandro Meluzzi. Il tutto su Twitter, dove rilancia un video introdotto dalle seguenti parole: "Altre prove documentali della presenza del Grafene nei sieri sperimentali della Pfizer. Queste prove attendono di essere presentate sono davanti ad una corte di giustizia indipendente. Alla fine di questa storia, il cartello farmaceutico di Bill Gates non potrà non rispondere davanti all'umanità dei suoi crimini". Un ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Ogni giorno un complotto. Ogni giorno una "prova" sul male legato al. Ogni giorno insomma un pericoloso. Ma è giusto darne conto, per capire il livello di menzogna con cui si ha a che fare. E a rilanciare la farneticante tesi delnelanti-Covid è ancora una volta Alessandro. Il tutto su Twitter, dove rilancia unintrodotto dalle seguenti parole: "Altredocumentali della presenza delnei sieri sperimentali della. Questeattendono di essere presentate sono davanti ad una corte di giustizia indipendente. Alla fine di questa storia, il cartello farmaceutico di Bill Gates non potrà non rispondere davanti all'umanità dei suoi crimini". Un ...

Advertising

nopassvacc : RT @lievemente: @Omero79 Come non lo sanno? Basta informarsi. I ricercatori dell'Università di Almeria, in Spagna, dopo aver trovato nanotu… - Marisab79879802 : RT @lievemente: @Omero79 Come non lo sanno? Basta informarsi. I ricercatori dell'Università di Almeria, in Spagna, dopo aver trovato nanotu… - MauroRedfox1 : RT @lievemente: @Omero79 Come non lo sanno? Basta informarsi. I ricercatori dell'Università di Almeria, in Spagna, dopo aver trovato nanotu… - drsmoda : RT @lievemente: @Omero79 Come non lo sanno? Basta informarsi. I ricercatori dell'Università di Almeria, in Spagna, dopo aver trovato nanotu… - Omero79 : RT @lievemente: @Omero79 Come non lo sanno? Basta informarsi. I ricercatori dell'Università di Almeria, in Spagna, dopo aver trovato nanotu… -