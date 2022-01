(Di domenica 9 gennaio 2022)puntata del Gf Vip 6 andata in onda su Canale 5 lo scorso venerdì, i telespettatori hanno appreso che presto – dopo il necessario periodo di quarantena –farà il suo ingressopiù spiata d’Italia e anche i Vipponi hanno iniziato ad intuire che la modella varcherà molto presto la porta rossa, in particolare l’ex tronista. Un ingresso potenzialmente esplosivo, quello della moglie di Alex Belli, dal momento che all’interno del reality si troverà di nuovo faccia a faccia con, con la quale si era più volte scontrata proprio a causa della vicinanza tra lae Belli. All’interno della, intanto, i concorrenti hanno commentato dapprima il comportamento di Alex Belli, il ...

Ultime Notizie dalla rete : Vip Delia

Sophie Codegoni è sicura dell'ingresso diDuran nella casa del Grande Fratello. I vipponi ancora non lo sanno ma Sophie Codegoni si è insospettita e parlando con Gianmaria Antinolfi ha ipotizzato degli scenari diversi. Sophie ...Intanto, all'interno della casa, ihanno deciso di rendere immuni, tra i tanti anche Katia ... Ricordiamo che prossimamente ci sarà anche l'entrata diDuran nel reality. Quest'esperienza ...Gf Vip 6, Delia Duran pronta a entrare nella Casa: Sophie Codegoni ipotizza le possibili dinamiche con Soleil Sorge e Alessandro Basciano.Nessuna espulsione, finisce solo con tutta le polimica che si era creata in questi giorni intorno ai vipponi. Su , la cronaca minuto per minuto della 32ma puntata. Leggi anche > GRANDE FRATELLO VIP, L ...