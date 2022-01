(Di domenica 9 gennaio 2022) "Per noi è stata una settimana di assoluta incertezza, non sapevamo se e quando si sarebbe giocata la partita. Credo però chesia stata la cosa migliore. Siamo stati bravi ad ...

Advertising

dino_andreani : @Redblack100x100 Va be' oggi avevano 12 giocatori indisponibili. Giusto quella merda di Gasperini può fare il ganassa - sportli26181512 : Gasperini: 'Giusto giocare, alla fine avevamo più assenze noi...': Gasperini: 'Giusto giocare, alla fine avevamo pi… - ndr_eee : Senza pudore, misura del ridicolo o vergogna.. - WuMaPaddei : RT @webecodibergamo: Atalanta, Gasperini: «Giusto alla fine giocare questa gara» - Gazzetta_it : Gasperini su Udinese-Atalanta: 'Giusto giocare, alla fine avevamo più assenze noi...' -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini Giusto

Così Gian Pierodopo la vittoria per 6 - 2 della sua Atalanta alla Dacia Arena contro l'Udinese.Il tecnico dell'Atalanta Gian Pieroha parlato alla vigilia del match contro il Torino durante la conferenza stampa di ... dobbiamo affrontare la ripresa con un piglioe con la ...Comincia nel migliore dei modi il 2022 per Gian Piero Gasperini, che con la sua Atalanta espugna la Dacia Arena per 6-2. Un ampio successo in casa dell'Udinese che rilancia le ambizioni da Champions p ...«Per noi è stata una settimana di assoluta incertezza, non sapevamo se e quando si sarebbe giocata la partita. Credo però che alla fine giocare sia stata la cosa migliore . Siamo stati bravi ad approc ...