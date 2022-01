Empoli Sassuolo | insulti e fischi dai tifosi azzurri verso l’ex Dionisi

(Di domenica 9 gennaio 2022) Idell’non hanno mandato giù la scelta die lo hanno accolto in malo modo nel corso della sfida contro ilNon una bellissima accoglienza quella che hanno riservato idell’ad Alessio. L’allenatore, ora al, in estate scelse di lasciare la toscana per i neroverdi. Ilo hannoato nel corso della lettura delle formazioni e hanno intonato un coro «uomo di m****». SEGUI IL LIVE DEL MATCH L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Castellani, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Castellani,si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI ...Le parole del tecnico dell'- "Dobbiamo offrire il meglio per vincere queste partite." STULAC - "Siamo abituati a cambiare tanto. Una cosa ...Il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato a Dazn prima del match col Sassuolo: “Intensità e determinazione sono componenti essenziali per provare a vincere. Siamo abituati a ruotare giocat ...Serie A - Allo Stadio Carlo Castellani scenderanno in campo alle ore 14:30, l'Empoli contro il Sassuolo di Dionisi. Di seguito le formazioni ufficiali: Empoli (4 - 3 - 1 - 2) : Vicario; ...