Draghi cambi idea sulla scuola. Le Regioni sono al fronte. Zaia: “Non ci sono le condizioni per tenerle aperte. Non siamo in grado di reggere” (Di domenica 9 gennaio 2022) “Non cerco la rissa. Draghi parlerà domani, ed è fondamentale che capisca che le Regioni sono al fronte: si faccia dare il quadro dei territori, tutti noi vogliamo tenere aperta la scuola, ma non ci sono le condizioni. Ci chiedono di svuotare il mare con il secchio. Il secchio non perde acqua, ma ha una capacità limitata”. È quanto ha detto a Repubblica, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, sperando in un ripensamento del Governo sulla riapertura della scuola. “Si esprima il Comitato tecnico scientifico – ha aggiunto Zaia – non può non farlo su richiesta delle Regioni. Come Regioni abbiamo chiesto il rinvio. Non voglio rompere ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 9 gennaio 2022) “Non cerco la rissa.parlerà domani, ed è fondamentale che capisca che leal: si faccia dare il quadro dei territori, tutti noi vogliamo tenere aperta la, ma non cile. Ci chiedono di svuotare il mare con il secchio. Il secchio non perde acqua, ma ha una capacità limitata”. È quanto ha detto a Repubblica, il presidente della Regione Veneto Luca, sperando in un ripensamento del Governoriapertura della. “Si esprima il Comitato tecnico scientifico – ha aggiunto– non può non farlo su richiesta delle. Comeabbiamo chiesto il rinvio. Non voglio rompere ...

