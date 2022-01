Covid, Abrignani (Cts) : «Nei prossimi 30 giorni 2500 morti No-Vax evitabili» (Di domenica 9 gennaio 2022) L'alto numero di contagiati, la variante Omicron e la sostenuta circolazione del virus impongono che, in questo inizio del 2022, il Covid resti un argomento di stretta attualità. Se ne è parlato nel corso della trasmissione Il Caffè della domenica, in onda su Radio 24. È intervenuto il professor Sergio Abrignani, immunologo dell'Università di Milano e membro del Comitato Tecnico Scientifico, che ha fatto il punto della situazione sugli scenari futuri. Situazione Covid in Italia: «Dobbiamo concentrarci su numeri ricoveri in t.i. e decessi» «Sono dati - ha chiarito Abrignani in merito alle cifre sulla situazione epidemiologica di questi giorni - preoccupanti, ma non drammatici. Dobbiamo per un attimo scordare quel numero impressionante di nuove infezioni (150-200.000 a seconda delle giornate) e ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 9 gennaio 2022) L'alto numero di contagiati, la variante Omicron e la sostenuta circolazione del virus impongono che, in questo inizio del 2022, ilresti un argomento di stretta attualità. Se ne è parlato nel corso della trasmissione Il Caffè della domenica, in onda su Radio 24. È intervenuto il professor Sergio, immunologo dell'Università di Milano e membro del Comitato Tecnico Scientifico, che ha fatto il punto della situazione sugli scenari futuri. Situazionein Italia: «Dobbiamo concentrarci su numeri ricoveri in t.i. e decessi» «Sono dati - ha chiaritoin merito alle cifre sulla situazione epidemiologica di questi- preoccupanti, ma non drammatici. Dobbiamo per un attimo scordare quel numero impressionante di nuove infezioni (150-200.000 a seconda delle giornate) e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Abrignani (Cts): 'In 30 giorni avremo 2500 morti tra i non vaccinati. Senza dose è come correre in moto a folle vel… - TgLa7 : #Covid: Abrignani, in 30 giorni avremo 2500 morti tra non vaccinati. Senza dose e' come correre in moto a folle velocita' senza casco - Open_gol : L’immunologo dell’Università di Milano: «I non vaccinati contribuiscono al 75% dei ricoveri in terapia intensiva e… - infoitinterno : Covid in Italia, allarme Abrignani: '2500 morti in 30 giorni' - Mixyezpitlek : RT @Agenzia_Ansa: Abrignani (Cts): 'In 30 giorni avremo 2500 morti tra i non vaccinati. Senza dose è come correre in moto a folle velocità… -