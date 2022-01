Clamoroso 3-4 della Juve all’Olimpico | la rimonta sulla Roma in 7 minuti dal 3-1 poi Pellegrini si fa parare il rigore del pari

(Di domenica 9 gennaio 2022) Apre Abraham,di Dybala. Nella ripresa la gara sembra chiusa con le reti di Mkhitaryan e, ma in rapida successione Locatelli, Kulusevski e De Sciglio la ribaltano. Espulso De Ligt e ammonito Cuadrado che salteranno la Supercoppa

Advertising

raffaellapaita : “Io sostengo al 100% la linea di Draghi sulle riaperture delle scuole. Quando c'è qualche problema la prima cosa ch… - nerinagarofalo : RT @raffaellapaita: “Io sostengo al 100% la linea di Draghi sulle riaperture delle scuole. Quando c'è qualche problema la prima cosa che in… - Ninabazz3 : RT @raffaellapaita: “Io sostengo al 100% la linea di Draghi sulle riaperture delle scuole. Quando c'è qualche problema la prima cosa che in… - cmercatoweb : Clamoroso ?? ribaltone della #Juve all'#Olimpico: finisce 3-4 - alessdm57 : RT @raffaellapaita: “Io sostengo al 100% la linea di Draghi sulle riaperture delle scuole. Quando c'è qualche problema la prima cosa che in… -

Ultime Notizie dalla rete : Clamoroso della

Corriere dello Sport

...si conclude con il gioco da tre di Wiese che rende leggermente meno pesante il parziale... IL TABELLINOPARTITA UMANA REYER VENEZIA - GESAM GAS E LUCE LE MURA LUCCA 71 - 60 (22 - 25, 8 -...Incredibile blackoutRoma e il peggio per i capitolini deve ancora venire. Già, perché al 77' ... stavolta dall'inserimento di De Sciglio , che timbra ilribaltone. Emozioni finite? ...Il terzino bianconero è stato il protagonista della serata, segnando il gol del 4-3 della pazzesca rimonta della Juve ...Le parole del vice-allenatore bianconero dopo la clamorosa vittoria per 4-3 sul campo della Roma Una serata da sogno per la Juventus. I bianconeri sono riusciti a rimontare la Roma fino alla vittoria ...