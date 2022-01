C’è Posta Per Te: Maria De Filippi Caccia i Figli di Armonia dal Programma! (Di domenica 9 gennaio 2022) C’è Posta per Te: durante la prima puntata, Armonia ha cercato di riconciliarsi con i suoi Figli. I due, però, sono apparsi molto duri e, dopo un malore della donna, Maria De Filippi è stata costretta a Cacciarli dallo studio… C’è Posta per Te è andato in onda con la sua prima puntata dell’edizione. Come sempre, non sono mancate storie belle ed emozionanti, con la presenza di alcuni ospiti, come Paolo Bonolis e Stefano De Martino. C’è stata una vicenda in particolare che ha colpito il pubblico e che ha portato Maria De Filippi ad invitare i protagonisti ad uscire dallo studio. Ecco che cosa è successo. C’è Posta per Te: il malore di Armonia dopo il rifiuto dei Figli! C’è ... Leggi su uominiedonnenews (Di domenica 9 gennaio 2022) C’èper Te: durante la prima puntata,ha cercato di riconciliarsi con i suoi. I due, però, sono apparsi molto duri e, dopo un malore della donna,Deè stata costretta arli dallo studio… C’èper Te è andato in onda con la sua prima puntata dell’edizione. Come sempre, non sono mancate storie belle ed emozionanti, con la presenza di alcuni ospiti, come Paolo Bonolis e Stefano De Martino. C’è stata una vicenda in particolare che ha colpito il pubblico e che ha portatoDead invitare i protagonisti ad uscire dallo studio. Ecco che cosa è successo. C’èper Te: il malore didopo il rifiuto dei! C’è ...

