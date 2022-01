Belen Rodriguez in Uruguay baciata dal sole e da Lavezzi? Il Pocho sbotta

(Di domenica 9 gennaio 2022) Sono giorni di, spiagge bianche, rumore di mare perche però si sa, neppure oltreoceano viene risparmiata dall’ondata di gossip che la segue sempre. E le voci non mancano neppure adesso che si trova in, più precisamente a Punta del Este, località tra le più ambite del Sud America. Prima di partire la show girl aveva fatto mormorare per un suo incontro con un ex, Marco Borriello. Poi delle foto anche con Michele Morrone. Nessun commento da parte dellache è partita e si è lasciata tutto alle spalle. Oltreoceano è volata assieme all’amica del cuore Patrizia Griffin. Ma a quanto pare, nelle ultime ore, si è iniziato a parlare di un possibile flirt trae un calciatore molto amato in Italia…Alessandro Rosica, esperto di gossip attivo su ...

è tornata single e subito il gossip ha iniziato a braccarla. Si mormora che abbia trascorso il Capodanno in famiglia a cui si sarebbe aggiunto Stefano De Martino. Attualmente la ...'Ho un maschio e una femmina, la coppia... è perfetto, no?'. Sul finire dell'estateha concesso una lunga intervista a ' Verissimo ' in cui aveva raccontato i primi mesi dopo la nascita della sua secondogenita, Luna Marì . Proprio in quell'occasione, la showgirl ...Bruno Barbieri a ruota libera. Intervistato dal magazine Oggi, il cuoco di MasterChef ha raccontato che con gli altri giudici del programma Sky ha zero rapporti oltre il set, eccezion fatta che con gl ...Ezequiel Lavezzi coinvolto in un nuovo flirt: c'entra ancora Belen Rodriguez? C'è l'annuncio ufficiale sulla relazione segreta!