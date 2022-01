Attimi di terrore in Qatar: partita sospesa (Di domenica 9 gennaio 2022) Durante il match della QNB Stars League tra l’Al Wakrah e l’Al Rayyan squadra in cui milita James Rodríguez, i giocatori e gli spettatori hanno vissuto Attimi di enorme paura. Difatti, il trentaduenne Ousmane Coulibaly è crollato al suolo all’improvviso ed ha cominciato ad avere convulsioni. Coulibaly, QatarSubito il pronto intervento dei sanitari tra lo sconforto e la paura delle persone vicine al calciatore. L’arbitro ha deciso immediatamente di sospendere il match e mandare le due squadre negli spogliatoi. Leggi su rompipallone (Di domenica 9 gennaio 2022) Durante il match della QNB Stars League tra l’Al Wakrah e l’Al Rayyan squadra in cui milita James Rodríguez, i giocatori e gli spettatori hanno vissutodi enorme paura. Difatti, il trentaduenne Ousmane Coulibaly è crollato al suolo all’improvviso ed ha cominciato ad avere convulsioni. Coulibaly,Subito il pronto intervento dei sanitari tra lo sconforto e la paura delle persone vicine al calciatore. L’arbitro ha deciso immediatamente di sospendere il match e mandare le due squadre negli spogliatoi.

