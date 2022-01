Almeno 44 morti per una bufere di neve in Pakistan (Di domenica 9 gennaio 2022) Pakistan, Almeno 44 i morti per bufere neve: molti bambini il bilancio provvisorio delle bufere di neve e del gelo che si sono abbattuti negli ultimi giorni Sale ad Almeno 44 morti e Almeno 41 feriti il bilancio provvisorio delle bufere di neve e del gelo che si sono abbattuti negli ultimi giorni su varie Leggi su periodicodaily (Di domenica 9 gennaio 2022)44 iper: molti bambini il bilancio provvisorio delledie del gelo che si sono abbattuti negli ultimi giorni Sale ad4441 feriti il bilancio provvisorio delledie del gelo che si sono abbattuti negli ultimi giorni su varie

Advertising

fanpage : Secondo le prime informazioni dei Vigili del fuoco, la frana ha colpito almeno 15 persone, due i morti - Adnkronos : #Capodanno 2022, primi dati Aidaa: 'Morti almeno 400 tra cani e gatti per i botti'. - Corriere : In Brasile crolla una scogliera sopra le barche: almeno 7 morti e oltre 30 feriti - zazoomblog : Almeno 44 i morti per la bufera di neve in Pakistan - #Almeno #morti #bufera #Pakistan - Radio1Rai : ??#Pakistan Sale il bilancio delle bufere di neve e gelo che hanno colpito il paese. Sono almeno 44 i morti e 41 i f… -