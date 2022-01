Zhang ad Appiano Gentile | cena con la dirigenza nerazzurra

(Di sabato 8 gennaio 2022) Il presidente dell’Inter, Steven, è stato avvistato addove avrebbeto con tutta laStevenè tornato in Italia e oggi ha fatto visita alla squadra ad. A riportarlo è Matteo Barzaghi di Sky Sport, che spiega come il numero 1 dell’Inter abbia volutore con la. Con lui, infatti, c’erano Inzaghi, Marotta, Antonello, Ausilio e Baccin. Un’occasione per ritrovarsi dopo tanto tempo e, anche, per parlare dei vari programmi di mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sbarcato ieri a Malpensa dopo sei mesi d'assenza dall'Italia, Steven Zhang ha fretta di immergersi fisicamente nell'Inter e infatti oggi in serata è tornato ad Appiano Gentile. Malgrado i contatti con tutte le aree del club siano rimasti costanti in questi mesi, la presenza fisica del presidente nerazzurro è pronto ad incontrare il suo allenatore e ad esternare quelli che sono i suoi obiettivi, cercando di accontentare nelle richieste.